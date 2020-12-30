В некоторых департаментах Франции ужесточат комендантский час

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде департаментов Франции с 2 января будет ужесточен комендантский час. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает Международное французское радио RFI.

Запрет на выход из дома будет начинаться на два часа раньше и действовать с 18.00 вечера до 6.00 утра. Сейчас на территории Франции действует комендантский час с 20.00 до 6.00.

По словам Оливье Верана, на фоне роста случаев заражения COVID-19 власти предложили увеличить действие комендантского часа для избежания введения очередного локдауна. Предполагается, что мера будет введена в регионах, где динамика распространения вируса вызывает наибольшее беспокойство. Наибольшие опасения представляет санитарная обстановка в регионах Овернь - Рона - Альпы, Приморские Альпы, Гранд-Эст и Прованс - Альпы - Лазурный берег. Однако с 2 января новая ограничительная мера может начать действовать в 20 департаментах Франции.

В стране ежедневно проводится около 1,5 тыс. госпитализаций с коронавирусом, около 200 человек находятся в реанимациях, а количество выявляемых новых случаев инфицирования достигает 15 тыс. Эти показатели не растут уже около трех недель.-0-