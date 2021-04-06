В некоторых европейских странах ослабляют карантинные меры

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских стран началось ослабление карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщает Euronews.

В некоторых районах Греции открылись после карантина малые и средние предприятия, а также магазины, которые оставались закрытыми в течение двух месяцев. Однако ограничительные меры частично сохранены. Так, в магазинах должна сохраняться социальная дистанция. Большие торговые центры пока остаются закрытыми, но люди говорят, что уже ощущается начало возвращения к нормальной жизни.

В Португалии ученики средних школ теперь могут вернуться в классы. В стране после двух месяцев действия в стране жестких карантинных мер открываются музеи и террасы кафе. С 5 апреля разрешено заниматься индивидуальными видами спорта, в том числе серфингом на пляжах. Власти тем не менее предупредили, что будут пересматривать предписания каждые две недели.

Со следующей недели Великобритания начинает ослаблять ограничительные меры. На первом этапе, 12 апреля, откроются магазины, тренажерные залы, зоопарки, парикмахерские, пабы и места для отдыха на открытом воздухе. В домах для престарелых можно будет навещать своих родственников, но не больше двух посетителей на человека единовременно. Между тем премьер-министр страны Борис Джонсон призвал сограждан сохранять бдительность и по возможности пройти вакцинацию.-0-