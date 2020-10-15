В некоторых украинских больницах COVID-койки заполнены почти на 100%

15 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине по состоянию на утро 15 октября в больницах с COVID-19 и подозрением на него находятся более 20 тыс. пациентов, в некоторых больницах почти 100%-ная заполняемость. Так, в Александровской больнице Киева из 430 коек заняты 423, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я нахожусь в Александровской больнице Киева, это одна из основных больниц, которая определена для лечения COVID-19 в Киеве. Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19, - сказал Максим Степанов. - На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе в реанимационном отделении из 55 коек заняты 54. Почти 100%-ная заполняемость. По состоянию на утро 15 октября в больницах Украины находятся 20 475 человек, это количество увеличивается и будет увеличиваться, если не будем придерживаться установленных правил и рекомендаций Минздрава, чтобы разорвать цепочку передачи болезни".

Глава Минздрава отметил, что по стране для лечения больных COVID-19 в целом можно выделить до 52 тыс. коек. "Очень важно, чтобы мы придерживались всех этих вещей (рекомендаций Минздрава. - Прим. БЕЛТА), и тогда будем точно в состоянии победить COVID-19, потому что можем сколько угодно пытаться увеличить количество коек, но у медицинской системы есть предел, этот предел есть в любой стране", - подчеркнул министр. По его словам, в течение суток в медучреждения были госпитализированы 679 человек, зафиксировано 73 летальных случая, выздоровел 951 пациент.

Максим Степанов напомнил, что правительство усилило карантинные требования. Так, ограничены массовые мероприятия: в зеленой зоне разрешено проводить массовые мероприятия с участием не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции, в желтой зоне - не более 30 человек, в оранжевой - не более 20. Работа общепита разрешена до 22.00.

Контроль за пациентами на самоизоляции осуществляют не только медицинские учреждения, но и Национальная полиция. Контроль за работой рынков, ресторанов, магазинов - Госпродпотребслужба с органами местного самоуправления, за соблюдением правил в общественном транспорте - органы местного самоуправления и Укртрансбезпека.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 15 октября в Украине лабораторно подтверждены 281 239 случаев COVID-19, из них за сутки - 5062.-0-