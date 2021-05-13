В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 пациентов с коронавирусом умерли от нехватки медицинского кислорода в трех больницах в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Himalayan Times.

Смерть больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, произошла 12 мая из-за задержки доставки кислорода в больницы в районе Рупандехи неподалеку от границы с Индией. По словам врачей клиник, их обращения к местным властям и полиции об экстренной доставке медицинского кислорода оставались без ответа в течение дня. Кислород доставили только к вечеру. Пациенты умерли через 15 минут после прекращения его подачи.

"Больницам требуется ежедневно до 700 баллонов с кислородом, но ввиду увеличения числа инфицированных, поступающих в клиники, этого количества нам не хватает", - сказали врачи.

Из-за роста числа новых случаев коронавируса и нехватки медицинского кислорода несколько крупнейших больниц в непальской столице Катманду прекратили прием на лечение больных с COVID-19.

По данным Минздрава Непала, потребность в кислороде в Катманду составляет 14-15 тыс. баллонов в день, но кислородные установки могут ежедневно заправлять только 8 тыс. баллонов, еще около 2 тыс. баллонов заправляются непосредственно в больницах.

За последние 24 часа в Непале выявили 9238 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 422 349. Выздоровели 316 463 пациента. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 4252 человека.-0-