В Непале 200 человек заразились неизвестной болезнью

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале неизвестной болезнью заразились более 200 человек, 10 скончались, сообщает Синьхуа.

По данным местных властей, болезнь распространяется в отдельных деревнях района Хумла на западе страны в течение недели. Большинство умерших - дети и пожилые люди.

В данный момент на месте инцидента работают медицинские бригады. Врачи собирают образцы для скорейшего выявления болезни.

Район Хумла находится в 450 км от непальской столицы Катманду.-0-