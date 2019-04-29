В Непале 200 человек заразились неизвестной болезнью

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале неизвестной болезнью заразились более 200 человек, 10 скончались, сообщает Синьхуа.
По данным местных властей, болезнь распространяется в отдельных деревнях района Хумла на западе страны в течение недели. Большинство умерших - дети и пожилые люди.
В данный момент на месте инцидента работают медицинские бригады. Врачи собирают образцы для скорейшего выявления болезни.
Район Хумла находится в 450 км от непальской столицы Катманду.-0-
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