В Непале, Индии и Бангладеш из-за наводнений погибли более 130 человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Муссонные дожди привели к масштабным наводнениям в Непале, Бангладеш и на востоке Индии, число погибших превысило 130 человек, сообщает Associated Press .

Наибольший ущерб нанесен Непалу, где жертвами наводнений и оползней с 11 июля стали 78 человек, более 30 числятся пропавшими без вести. Помощь населению оказывают около 40 тыс. военных и полицейских. В пострадавшие районы на вертолетах доставляют продукты, чистую воду, лекарства и палатки для временного размещения.

В Индии от наводнений пострадали штаты Ассам и Бихар, где в общей сложности погибли более 40 человек. Десятки тысяч людей лишились крова. По данным властей, наводнение в двух штатах нанесло урон 7 млн человек.

В Бангладеш за несколько дней погибли по меньшей мере 12 человек, в основном фермеры. Из-за разлива рек низинные территории оказались затоплены, нанесен значительный ущерб сельскохозяйственной отрасли.-0-