В Непале из-за наводнений и оползней за три дня погибли более 30 человек

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале за последние три дня из-за оползней и наводнений по меньшей мере 31 человек погиб и еще 43 пропали без вести, сообщает газета Gulf News.

"За последние три дня 31 человек погиб в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями по всей стране. 43 человека пропали без вести", - заявил представитель отдела по борьбе со стихийными бедствиями в Непале Хумкала Панди.

Ранее также сообщалось о 80 погибших из-за муссонных ливней в Индии. По меньшей мере 42 человека погибли в северном индийском штате Уттаракханд. Сильные дожди продолжаются и на юге Индии, где в юго-западном штате Керала погибли 38 человек.-0-