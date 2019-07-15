В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале в результате наводнений и оползней погибли как минимум 65 человек, десятки пропали без вести, сообщает CNN.

Муссонные дожди, которые стали причиной наводнений, обрушились на страну 11 июля. Десятки тысяч человек были эвакуированы. На помощь местным жителям направлены спасатели и военные.

Проливные дожди также затопили ряд индийских штатов, расположенных возле южной границы Непала.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы сильные дожди в регионе продолжатся.-0-