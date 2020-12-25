В Непале по ошибке самолет приземлился не в том аэропорту

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале пассажирский самолет местной авиакомпании приземлился в аэропорту в 400 км от пункта назначения, сообщает РИА "Новости".

Лайнер вылетал из международного хаба Катманду и должен был лететь в город Джанакпур. Вместо этого он прибыл в город Покхара в центральной части государства.

Местная газета сообщила, что в тот день погода была плохой, часть рейсов задерживали. В итоге наземный персонал поменял номера рейсов, вылетающих в Джанакпур и Покхару почти одновременно, но пилотам и бортпроводникам об этом сообщить забыли.

Исполнительный директор авиаперевозчика Аста Баснет объяснил, что ошибка возникла из-за "нарушения коммуникации между наземными службами и экипажем и несоблюдения сотрудниками прописанных процедур".

В итоге авиакомпании пришлось получать разрешение на вылет из Покхары и посадку в Джанакпуре. Все 69 пассажиров прибыли в пункт назначения с задержкой на несколько часов.

Авиакомпании расследуют причины инцидента.-0-