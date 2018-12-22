В Непале при падении автобуса в ущелье погибли 23 человека

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале автобус, перевозивший студентов, обрушился в ущелье, в результате чего погибли 23 человека. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести, сообщает индийский телеканал NDTV.

Известно, что в момент аварии в автобусе находились 37 человек, большинство из которых - студенты в возрасте от 16 до 20 лет. Помимо них в числе погибших оказались водитель транспортного средства и двое преподавателей.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что причиной инцидента стало превышение скорости.

Дорожно-транспортные происшествия в Непале происходят довольно часто. Это обусловлено плохим качеством трасс, проблемами с техническим обслуживанием автотранспорта и безответственностью водителей на дорогах.-0-