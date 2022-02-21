В Непале прошли акции против финансируемой США программы развития инфраструктуры

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Непала устроили акцию протеста против финансируемой США программы развития инфраструктуры страны, сообщает BBC.
Демонстранты выступают против подписанного властями Непала еще в 2017 году соглашения с корпорацией "Вызовы тысячелетия" для финансирования инфраструктурных проектов. По соглашению Непалу предоставляются инвестиции в размере $500 млн. По словам протестующих, это может подорвать суверенитет страны.
Чтобы разогнать сотни протестующих, полиция Непала применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Отмечается, что несколько человек получили ранения у здания парламента в Катманду.
Как заявляют официальные лица Вашингтона, корпорация "Вызовы тысячелетия", созданная Конгрессом США в 2004 году, предлагает различные программы финансирования для поддержки экономического роста и сокращения бедности.-0-