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15 декабря 2019, 10:34

В Непале в ДТП с автобусом погибли 14 человек

Фото flickr.com
Фото flickr.com

15 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей сегодня в центральной части Непала, сообщает ТАСС.

"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", - заявил представитель местной полиции. Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

Полиция выясняет причины произошедшего.-0-

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