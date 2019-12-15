В Непале в ДТП с автобусом погибли 14 человек

15 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей сегодня в центральной части Непала, сообщает ТАСС.

"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", - заявил представитель местной полиции. Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

Полиция выясняет причины произошедшего.-0-