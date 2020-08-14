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14 августа 2020, 17:38

В Непале в результате оползней погибли 16 человек

Оползень в Непале. Фото AP
Оползень в Непале. Фото AP

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горных деревнях в Непале в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 16 человек, 28 пропали без вести, сообщает Reuters.

По данным министерства внутренних дел, в центральной части Непала в районе Синдхупалчок, недалеко от столицы Катманду, утром 14 августа сильный оползень снес порядка 30 домов.

На месте работают спасательные службы. Однако проведению спасательной кампании мешают продолжающиеся дожди и грязь, сползающая с холмов.

Сообщается также, что в этом году в результате наводнений и оползней в стране погибли 215 человек, 85 человек пропали без вести.-0-

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