В Непале в результате оползней погибли 16 человек

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горных деревнях в Непале в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 16 человек, 28 пропали без вести, сообщает Reuters.

По данным министерства внутренних дел, в центральной части Непала в районе Синдхупалчок, недалеко от столицы Катманду, утром 14 августа сильный оползень снес порядка 30 домов.

На месте работают спасательные службы. Однако проведению спасательной кампании мешают продолжающиеся дожди и грязь, сползающая с холмов.

Сообщается также, что в этом году в результате наводнений и оползней в стране погибли 215 человек, 85 человек пропали без вести.-0-