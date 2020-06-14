В Непале в результате схода оползня погибли восемь человек

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями на западе Непала, еще один числится пропавшим без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Три тела были обнаружены в субботу после того, как оползень разрушил два дома, остальных нашли в воскресенье", - сказал заместитель начальника управления местной полиции. Отмечается, что жилые дома оказались полностью засыпаны после схода оползня.

Полиция совместно с соответствующими организациями проводит поисково-спасательные мероприятия, так как под завалами может находиться еще один человек. По словам местного чиновника, дожди прекратились, поэтому никаких помех проведению операции возникнуть не должно.-0-