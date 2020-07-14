В Непале за месяц более 100 человек стали жертвами стихийных бедствий

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале с начала сезона дождей в июне стихийные бедствия унесли жизни более 100 человек, сообщает Синьхуа.
По данным ведомства по ликвидации последствий стихийных бедствий Непала, за минувший месяц 102 человека стали жертвами наводнений, сходов оползней и ударов молнии, еще 44 числятся пропавшими без вести, 120 человек пострадали. За прошедшие сутки, 13 июля, в стране случилось 35 аварий, которые привели к гибели 25 человек.
Согласно отчету Министерства внутренних дел Непала, наводнения в горных районах страны и оползни разрушили более 100 зданий. В настоящее время 11 тыс. домов в 14 уездах по-прежнему находятся под угрозой разрушения.
Метеорологическая служба Непала прогнозирует сильные ливни в течение следующих нескольких дней. В связи с этим власти страны призывают людей, проживающих на берегах рек, у подножия гор и в других опасных местностях как можно скорее эвакуироваться.-0-