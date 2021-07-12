В нескольких городах Кубы произошли беспорядки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нескольких городах Кубы в минувшие выходные произошли беспорядки, участники которых громили магазины, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Кубы.

В эфире были показаны материалы, на кадрах которых видно, как группа погромщиков разбивает витрины и выносит продукты. Отмечается, что зафиксированы их столкновения с правоохранителями, также демонстрируются перевернутые полицейские автомобили.

В ответ на беспорядки президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти выходить на улицы для предотвращения провокаций против государства. "Всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове", - заявил Мигель Диас-Канель.

Как сообщает информагентство "Пренса Латина", кубинский лидер также заявил, что призывы к демонстрациям на острове являются организованной из-за границы кампанией, реализуемой через СМИ. Цель этой кампании - дестабилизация обстановки в стране. "Они не хотят благополучия народа", - заявил Мигель Диас-Канель, добавив, что разжигание беспорядков в нынешних исключительных обстоятельствах, когда Куба борется с пандемией коронавируса, является извращением.-0-