В нескольких районах Италии из-за гроз объявлен красный уровень опасности

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивысший красный уровень погодной опасности объявлен из-за дождей в ряде районов трех северных областей Италии - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала RaiNews24.

Сильные ливни с грозами и порывистым ветром обрушились на Италию в начале недели. В понедельник в нескольких городах выпало рекордное количество осадков, в результате чего реки вышли из берегов.

По мнению специалистов, ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако погода в ближайшее время все же останется неустойчивой.-0-