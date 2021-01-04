В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы из-за последствий землетрясения

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Хорватии в связи с последствиями произошедшего 29 декабря землетрясения в ряде регионов страны объявило режим катастрофы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Пленковича.

"Мы сегодня приняли решение не только объявить режим катастрофы в районах Сисачко-Мославачкой, частично Загребской и Карловацкой жупаний (административно-территориальные единицы. - Прим. ТАСС), но и на основе уже существующего штаба гражданской защиты сформировать отдельный штаб во главе с вице-премьером (и министром по делам ветеранов) Томо Медведом", - отметил на заседании правительства Пленкович.

По словам главы правительства, в новый штаб будут входить представители всех министерств, а заместителями председателя назначены министр государственного имущества Дарко Хорват и вице-премьер Борис Милошевич.

Режим катастрофы предполагает, что все службы системы гражданской защиты, а также профильные министерства и госведомства координируются и вместе начинают работу по преодолению последствий от природного или техногенного катаклизма.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии 29 декабря. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км. Погибли семь человек.

Подземные толчки в Хорватии не прекращаются с утра 28 декабря - с того момента их зафиксировано более 70. Некоторые толчки ощущались в Италии, Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.-0-