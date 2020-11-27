В Неваде при стрельбе на улице погиб человек

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские в Хендерсоне (штат Невада) задержали мужчину и женщину, которые, как полагают власти, в ночь на 26 ноября застрелили одного человека и ранили четырех. Об этом говорится в заявлении, распространенном полицейским управлением города, сообщает ТАСС.

Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива".

Один человек был застрелен, четыре ранены. Все пострадавшие госпитализированы. "Ожидается, что они выживут", - говорится в заявлении.

В полиции уточнили, что подозреваемые "позже были найдены и задержаны" по обвинениям, которые не имеют отношения к произошедшему.-0-