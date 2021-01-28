В Нидерландах арестовали 51 человека за призывы к беспорядкам

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах ночью 27 января арестовали 51 человека из-за призывов к беспорядкам и мятежам, сообщает Telegraaf.

Власти разместили на улицах усиленные отряды полиции, что вместе с введенным комендантским часом позволило предотвратить третью ночь массовых беспорядков в стране. Данных о столкновениях протестующих с полицией не поступало.

С 23 января в Нидерландах вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 4.30. После этого в различных городах страны произошли беспорядки. В ряде населенных пунктов демонстранты били витрины и грабили магазины, переворачивали машины, разжигали костры. Для их разгона сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать собак, а также пустить в ход дубинки, водометы и слезоточивый газ.-0-