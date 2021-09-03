В Нидерландах хотят запретить фастфуд для борьбы с ожирением

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти как минимум пяти городов в Нидерландах намерены запретить поставки фастфуда и других вредных продуктов в заведения общественного питания, сообщает газета NL Times.

Власти Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде направили письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу с просьбой предоставить им дополнительные полномочия в сфере регулирования числа ресторанов с вредной едой.

Как подчеркивает издание, на данный момент у местных властей практически нет возможностей повлиять на пищевые привычки населения и сократить количество вредных продуктов на рынке. "Поскольку мы рассматриваем питание как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительства не имеют возможности вмешиваться в этот вопрос в соответствии с законодательством", - пояснила доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер.

Отмечается, что проблема ожирения в Нидерландах сегодня становится все более распространенной.-0-