В Нидерландах ивент-индустрия требует компенсаций за карантин

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13 июля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Организаторы культурного и развлекательного досуга в Нидерландах требуют от правительства компенсаций за мероприятия, отмененные из-за введения карантина, сообщает Укринформ. С совместным заявлением к правительству обратились Нидерландская ассоциация событий и фестивалей (VNPF) и Ассоциация организаторов ивентов (VVEM). "Правительство должно сейчас выделить дополнительные деньги для ивент-индустрии, когда сезон фестивалей был фактически потерян. Также должны быть соответствующие разъяснения, какие изменения возможны в будущем", - говорится в обращении. Отмечается, что из-за карантина отрасль очень пострадала. В то же время указывается, что эксперимент, который несколько месяцев проходил в Нидерландах, доказал: массовые развлекательные мероприятия могут быть организованы безопасно со строгим соблюдением карантинных правил. "Досадно, что результаты исследований остались без внимания, хотя сами хвалили их несколько недель назад", - заявляют представители ивент-индустрии. Они констатируют, что эта отрасль не может перезапускаться быстро, в отличие от общественного питания, и требуют от правительства четкости и ясности. "В мире, в котором коронавирус будет еще длительное время, следует начать думать о фундаментальных и структурных решениях на долгосрочную перспективу. Нынешняя политика оказывает разрушительное воздействие не только на летний сезон, но и на следующий период", - говорится в заявлении. Как сообщалось ранее, в Нидерландах 26 июня начался очередной этап ослабления карантина. В частности, было отменено ограничение по количеству людей, которые могут одновременно приходить в гости и собираться в парке. То же касается количества посетителей ресторанов, театров, кинотеатров и музыкальных заведений - при условии соблюдения социальной дистанции. Через две недели после открытия ночных развлекательных заведений количество больных коронавирусом существенно возросла, особенно в возрастной группе 18-25 лет. Так, в субботу, 10 июля, было выявлено 10 345 новых заражений, на следующий день - 9 398. После резкого роста заболеваемости COVID-19 ночные клубы снова закрыли, а музыкальные фестивали отменили. Такие ограничения будут действовать до 14 августа.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!