В Нидерландах из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. человек

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах эвакуировали около 4 тыс. жителей села Геркенбош из-за пожара в находящемся рядом природном заповеднике, сообщает Reuters.

Решение об эвакуации было принято в связи с высоким уровнем загрязнения воздуха из-за задымления. Когда люди смогут вернуться в свои дома, пока неизвестно.

Как сообщает Deutsche Welle, пожар в заповеднике Де-Мейнвег, расположенном на голландско-немецкой границе, начался еще 20 апреля. В Нидерландах в связи с сухой и солнечной погодой в последние дни вспыхнуло несколько лесных пожаров.-0-