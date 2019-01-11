В Нидерландах мужчина накрыл собой бомбу

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель голландского города Венло нашел в саду взрывное устройство, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока не приехали саперы. Об этом сообщает ВВС.
Голландец обнаружил взрывное устройство времен Второй мировой войны 9 января во время работы в саду. Он сначала присыпал его песком, но, когда устройство стало свистеть, мужчина накрыл его своим телом. Лежа он позвонил спасателям.
Более 100 человек были эвакуированы, но саперы выяснили, что в устройстве нет взрывчатых веществ. Что послужило причиной свиста, остается загадкой.
Мужчину лечат от переохлаждения.-0-
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