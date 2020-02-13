В Нидерландах обнаружили еще одну посылку с бомбой

Фото De Telegraaf
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посылка со взрывчаткой обнаружена сегодня в нидерландском городе Лесден (провинция Утрехт), сообщает газета De Telegraaf.
Посылка была оправлена в компанию Unisys Payment Services. Саперам удалось обезвредить бомбу, никто не пострадал.
Накануне, 12 февраля, в Нидерландах взорвались две посылки с бомбами. Инциденты произошли в Амстердаме и Керкраде. По данным полиции, отправитель требовал предоставить ему определенную сумму в биткоинах.
Имеет ли посылка в Леусдене отношение к инцидентам в Амстердаме и Керкраде, пока неизвестно.-0-