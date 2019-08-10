В Нидерландах обрушилась крыша стадиона

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крыша стадиона голландского футбольного клуба AZ Alkmaar частично обрушилась 10 августа. Никто не пострадал. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

Посетителей на стадионе в этот момент не было. Причина обрушения пока неизвестна, но известно, что 10 августа в Нидерландах порывы ветра достигали 22 м/с.

На месте инцидента работает полиция. Следующая домашняя игра AZ Alkmaar запланирована на 13 августа, клуб встречается с украинской командой "Мариуполь" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Пока не ясно, сможет ли она пройти на стадионе.-0-