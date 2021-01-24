В Нидерландах полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах в субботу прошли акции протеста против введенных в стране ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает NOS.

Для разгона демонстрантов в Амстердаме и Эйндховене полиция применила водометы. В Эйндховене также был использован слезоточивый газ. В ходе протестов задержано несколько десятков человек.

Митинги стали результатом недовольства граждан введенными в Нидерландах мерами по борьбе с распространением COVID-19. С декабря прошлого года в стране действует жесткий карантин, подразумевающий закрытие многих магазинов, спортивных, культурных и развлекательных учреждений. С 23 января также введен комендантский час с 21:00 до 04:30.-0-