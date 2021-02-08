В Нидерландах продлен комендантский час до 2 марта

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нидерландов приняли решение продлить комендантский час в стране до 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Телеграаф".

"Временное правительство решило, что нахождение на улице без весомых причин после 21.00 по местному времени по-прежнему будет запрещено", - говорится в сообщении.

Комендантский час, действующий до 4.30 утра, вступил в силу в стране с 23 января. В последние полтора месяца число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения COVID-19 и летальных исходов сокращается, однако власти все равно сочли необходимым ужесточить меры для предотвращения распространения в стране более заразного британского штамма коронавируса. По данным специалистов, на него в настоящее время приходится две третьих всех новых случаев заражения.

Первый случай инфицирования COVID-19 в Нидерландах был выявлен 27 февраля 2020 года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, на сегодня коронавирусом в стране заразились свыше 1 млн человек, умерли более 14,4 тыс. инфицированных. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране действует карантин: закрыты все магазины, не продающие продукты питания и товары первой необходимости, приостановили работу тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.-0-