В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября, футбольный чемпионат не будет доигран

21 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Запрет на массовые мероприятия, ранее действовавший в Нидерландах до 1 июня, теперь продлен до 1 сентября. О принятии соответствующего решения объявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Марк Рютте, сообщает ТАСС.

Ограничения в числе прочего коснутся крупных летних музыкальных фестивалей, а также спортивных соревнований. Из-за коронавируса в этом году не будет доигран чемпионат Нидерландов по футболу. "Да, это грустная новость, - подчеркнул глава правительства. - Но нам необходимо пожертвовать этими мероприятиями. Надеюсь и ожидаю, что люди понимают это".

По данным информационного портала NU.nl, оставшиеся матчи не могут быть доиграны даже в отсутствии зрителей. На данный момент в нидерландском чемпионате сыграно 26 из 34 туров. Первое место разделяют клубы "Аякс" и "АЗ Алкмар", набравшие по 56 очков, за ними следуют "Фейенорд" и ПСВ.

Нидерландский футбольный союз пока не решил, как определять чемпиона, кому достанутся места в европейских турнирах и будут ли команды, занимающие последние строчки, отправлены в дивизион ниже.-0-

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