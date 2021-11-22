В Нидерландах продолжаются беспорядки из-за COVID-ограничений

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжились COVID-протесты с беспорядками. Демонстранты в знак протеста поджигали автомобили и бросали камни в сотрудников полиции, сообщает Reuters.

В Энсхеде полиция использовала дубинки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене демонстранты забросали камнями полицейские автомобили, а люди, одетые в черное, кричали и зажигали сигнальные ракеты.

21 ноября протесты против COVID-ограничений прошли в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.

Как сообщает BBC, 20 ноября в Роттердаме, во втором по величине городе Нидерландов, вспыхнули беспорядки из-за новых мер правительства по борьбе с COVID-19. Протестующие во время митинга бросали в полицейских камнями и петардами, поджигали патрульные машины. Полиция произвела предупредительные выстрелы и применила водометы. Было задержано более 50 человек, причем около половины из них - несовершеннолетние.-0-