В Нидерландах провели четвертую перепись пчел

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах состоялась четвертая перепись пчел. 11 тысяч жителей страны насчитали около 200 тысяч насекомых, сообщает портал МИР 24.

В результате переписи выяснилось, что численность пчел стабилизировалась благодаря программе по сохранению популяции перепончатокрылых. Власти Нидерландов высадили медовые магистрали, а также создали в городах пчелиные остановки и отели. Они представляют собой несколько соединенных полых стеблей растений, в которых могут гнездоваться насекомые.

Численность диких пчел в Нидерландах стала уменьшаться в 1940-х. По мнению экспертов, причина тому – развитие агропромышленного комплекса. В рамках проекта Honey Highway на территориях с остановками и отелями для пчел, на обочинах дорог и железнодорожных путей рассаживают полевые цветы. Таким образом пчел обеспечивают пищей и местом для укрытия.-0-