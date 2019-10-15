В Нидерландах семья жила в подвале 9 лет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи в провинции Нидерландов Дренте нашли мужчину и шестерых его детей возрастом от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома и не имели контактов с людьми, сообщает NL Times .

Не исключено, что семья находилась в подвале дольше. Ее удалось найти после того, как из дома сбежал и зашел в бар старший сын. По словам бармена, у 25-летнего мужчины-посетителя были длинные волосы и грязная борода. Он был одет в старую одежду и выглядел растерянным. Сбежавший из подвала и бармен разговорились. Выяснилось, что в подвале на ферме живут его брат и сестры.

Полицейские во время обыска дома за шкафом нашли лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, правоохранители увидели 58-летнего мужчину и его пятерых детей.

Издание RTV Drenthe уточняет, что семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром. «Затворники» были уверены, что являются единственными людьми в мире. Где их мать, пока неизвестно.-0-