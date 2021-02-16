В Нидерландах суд отменил комендантский час

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Гааге постановил отменить действие комендантского часа в Нидерландах, поскольку перед его введением в стране не было чрезвычайной ситуации, сообщает газета De Telegraaf.

"Комендантский час должен быть немедленно отменен", - говорится в постановлении.

В суде отметили: введение комендантского часа представляет собой серьезное нарушение прав граждан на свободу передвижения и частную жизнь, а также права на свободу собраний и демонстраций.

Комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, в котором говорится, что Кабинет министров может вводить режим чрезвычайной ситуации без консультации с Палатой представителей и Сенатом. Однако суд постановил: предпосылок и особой срочности, чтобы задействовать данный закон, не было.

Пока неизвестно, будут ли компенсированы жителям страны штрафы, оплаченные за нарушение комендантского часа.

Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января и позже продлен до 2 марта. Гражданам страны без веской причины запрещалось находиться на улице с 21.00 до 4.30. После введения комендантского часа в различных городах страны произошли незаконные акции протеста и столкновения с полицией.-0-