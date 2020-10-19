В Нидерландах владельцы ресторанов и кафе подали в суд на правительство из-за COVID-ограничений

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах около 30 владельцев ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений в связи с распространением COVID-19, сообщает портал Dutch news.

Согласно ограничительным мерам, принятым властями, все бары, кафе и рестораны будут закрыты для посетителей в течение четырех недель. При этом разрешается работа на вынос.

Заседание окружного суда Гааги, где будет рассматриваться иск рестораторов, состоится 20 октября. Председатель Королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса Робер Виллемсен заявил, что в отрасли широко распространено недоверие, разочарование и сожаление в связи с мерами правительства. "Отрасль общественного питания сильно пострадала, и я очень обеспокоен будущим нашего сектора. Эта остановка станет последним ударом для многих владельцев бизнеса", - сказал Робер Виллемсен.

На прошлой неделе административный суд Берлина отменил комендантский час для столичных ресторанов, пабов и клубов с 23.00 до 6.00. Комендантский час ранее был установлен Сенатом города из-за распространения коронавируса в Германии. Однако одиннадцать берлинских баров и клубов выступили против и подали ходатайство против постановления в суд. Они раскритиковали эту меру как несоразмерную.-0-