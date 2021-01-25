В Нидерландах во время акций протеста задержали более 240 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах полиция задержала более 240 демонстрантов, выступающих против веденных в стране ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Reuters.

Акции протеста проходили в нескольких городах в воскресенье, в том числе в Амстердаме и Эйндховене.

По словам очевидцев, для разгона протеста в центре Амстердама полиция использовала водомет, а также собак. В городе задержано около 200 человек, некоторые из них бросали камни.

Митинги стали результатом недовольства граждан введенными в Нидерландах мерами по борьбе с распространением COVID-19. С декабря прошлого года в стране действует жесткий карантин, подразумевающий закрытие многих магазинов, спортивных, культурных и развлекательных учреждений. С 23 января были введены новые более жесткие ограничения, включая ночной комендантский час с 21:00 до 04:30.-0-