В Нидерландах закрыли последнюю угольную электростанцию

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амстердаме закрыли последнюю в Нидерландах электростанцию, работающую на угле, пишет NOS.

22 декабря уголь загрузили в огромную печь электростанции Хемвег в последний раз, а 23 декабря работа станции была официально остановлена.

Амстердамская электростанция работала в течение 25 лет, но теперь закрыта по требованию экологов.

Вначале планировалось, что станция будет функционировать до конца 2024 года. Но весной министр по экономическим вопросам и климатической политике Нидерландов объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по иску, который организация по климату Urgenda подала против государства.

Владелец станции - шведская компания Vattenfall - получит 52,5 млн евро в качестве компенсации от правительства. Правительство также выделило средства на трудоустройство работников.

В будущем компания Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.-0-