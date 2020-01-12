В Нигере 89 человек погибли при атаке боевиков на армейский лагерь

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших от нападения 9 января боевиков на военный лагерь на западе Нигера в районе города Чинагодрар возросло до 89 человек. Об этом сообщило агентство Фото Reuters .

В столице Нигера городе Ниамей были организованы похороны 89 сотрудников сил безопасности, убитых в результате этой атаки.

Это самые большие потери среди военнослужащих в Нигере за последние несколько лет. Нынешнее нападение последовало через месяц после атаки террористов на армейскую базу вблизи границы с Мали, во время которой погиб 71 военнослужащий армии Нигера.-0-