В Нигере более 50 человек погибли из-за последствий проливных дождей

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 55 человек погибли на текущей неделе в Нигере из-за последствий сильных ливней, вызвавших наводнения, сообщает ТАСС.
Об этом заявил начальник службы гражданской защиты Нигера полковник Бако Бубакар.
"По состоянию на 12 августа погибли 55 человек, разрушено более 6 тыс. жилищ, где проживали 53 тыс. человек", - цитирует его Agence France-Presse.
Проливные дожди начались на юге Нигера в минувший вторник. Сильно пострадали кварталы столицы страны города Ниамей.
Дожди затронули и соседнюю Нигерию, где на этой неделе из-за наводнений погибли пять человек. На территории штата Баучи на северо-востоке страны разрушены 1,5 тыс. домов.-0-
Об этом заявил начальник службы гражданской защиты Нигера полковник Бако Бубакар.
"По состоянию на 12 августа погибли 55 человек, разрушено более 6 тыс. жилищ, где проживали 53 тыс. человек", - цитирует его Agence France-Presse.
Проливные дожди начались на юге Нигера в минувший вторник. Сильно пострадали кварталы столицы страны города Ниамей.
Дожди затронули и соседнюю Нигерию, где на этой неделе из-за наводнений погибли пять человек. На территории штата Баучи на северо-востоке страны разрушены 1,5 тыс. домов.-0-