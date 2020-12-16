В Нигере террористы сожгли 800 домов и убили 28 человек

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Нигера в результате нападения членов экстремистской группировки "Боко харам" на деревню Тумур в регионе Диффа было сожжено 800 домов и убито 28 мирных жителя. В стране объявлен трехдневный национальный траур по погибшим, пишет Reuters.

10 человек были застрелены, 14 сгорели, четверо утонули и около 100 ранены.

Как сообщает агентство, губернатор Диффы Исса Лемине заявил, что атаку совершила "Боко Харам". Это кровопролитие, подчеркнул губернатор, одно из самых страшных, которые совершались когда-либо в стране.

По данным Agence France-Presse, террористы взяли на себя ответственность за преступление, выпустив трехминутный видеоролик.

На месте происшествия усилены меры безопасности. Ведется розыск скрывшихся террористов.-0-