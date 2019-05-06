В Нигере взорвался бензовоз – погибли не менее 56 человек

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает ActuNiger .

Инцидент произошел ночью 6 мая: рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, большинство из них женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны. Цистерна взорвалась через несколько минут после аварии.

Количество жертв взрыва может увеличиться, спасатели ведут поиски тел погибших, многие из них сильно обгорели.-0-