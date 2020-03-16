В Нигерии 17 человек погибли при взрыве на нефтепроводе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек погибли в результате взрыва на участке нефтепровода в Нигерии, сообщает местный телеканал Channels TV.

This explosion scattered my windows and my mom called and told me it scattered their doors as well .. #gasexplosion pray for festac .. #festac pic.twitter.com/L1hkUg9BQg — blood on the beat ???? (@officialUgoo) March 15, 2020

Как сообщалось, инцидент произошел 15 марта в районе Абул-Адо на окраине крупнейшего города страны Лагоса. После первого взрыва последовало несколько вторичных. Многие близлежащие строения были разрушены, в том числе церковь и общежитие для девочек. Более 50 человек были госпитализированы, минимум 25 оказана медицинская помощь на месте.

Комиссар полиции штата Хаким Одумосу исключил террористическую атаку или вандализм. По его словам, к взрыву на трубопроводе привел человеческий фактор. -0-