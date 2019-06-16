В Нигерии 34 человека были убиты в результате нападения вооруженной группировки

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 34 человек погибли после нападений неизвестной вооруженной группировки на деревни, находящиеся на северо-западе Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местной полиции.

Атаки на деревни в нигерийском штате Замфара случились в ночь на субботу, местное население оказалось не в состоянии оказать никакого сопротивления вооруженным бандитам.

Штат Замфара считается самым опасным регионом в северо-западной части Нигерии. Вооруженные нападения на мирной население происходят там регулярно.-0-