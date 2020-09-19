В Нигерии автобус упал в реку - погибли 14 человек

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Нигерии 14 человек погибли после падения автобуса в реку, сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету The Nation.
Автобус сорвался с дорожного полотна в штате Эбонийи и упал в реку 18 сентября. Водителю и четырем пассажирам удалось выбраться до того, как транспортное средство ушло под воду.
Найти автобус в реке помогли водолазы. Транспорт подняли со дна при помощи крана. В салоне было обнаружено 14 тел. Всего в автобусе находилось 32 человека. Еще 13 пассажиров числятся пропавшими без вести.
Полиция ведет расследование причин произошедшего.-0-