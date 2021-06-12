В Нигерии бандиты напали на шесть деревень: убиты 53 жителя

12 июня, Минск / Корр. БЕЛТА/. Преступники, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности.-0-