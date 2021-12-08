В Нигерии грузовик насмерть сбил 17 школьников

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нигерийском городе Лагос водитель на грузовом автомобиле насмерть сбил 17 учеников, стоявших на школьной остановке, сообщает газета Vanguard.
Грузовик, предназначенный для доставки товаров, наехал на толпу детей, когда пытался скрыться от полиции. В результате 17 детей погибли, по меньшей мере 14 получили травмы разной степени тяжести и были срочно госпитализированы. Грузовик был сожжен, а толпа разъяренных жителей попыталась линчевать водителя, но полиция спасла его. Он был арестован.
По предварительным данным, причиной аварии послужило то, что во время погони водитель грузовика потерял управление.-0-