В Нигерии грузовик снес часть магазина - погибли 12 человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли на юге Нигерии, когда потерявший управление грузовик снес часть магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Нейшн".

Авария произошла в результате отказа тормозов у грузовика, который перевозил мешки с цементом. Тяжелая машина на полном ходу врезалась в магазин, где находилось большое количество покупателей. Как сообщает издание, в основном это были студенты из расположенного поблизости университета города Акунгба штата Ондо. Наряду с 12 погибшими есть раненые.

Полиция начала расследование.-0-