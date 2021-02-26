В Нигерии из школы-интерната похищены более 300 учениц

Фото The Punch

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных лиц похитила в пятницу более 300 учениц средней школы-интерната для девочек в нигерийском городе Джангебе, сообщает газета The Punch. По словам сотрудников школы, бандиты прибыли к зданию школы-интерната около часа ночи на внедорожниках и мотоциклах. Некоторые из нападавших были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу, а затем увезли их в неизвестном направлении. "Когда они вошли в школу, мы подумали, что это сотрудники службы безопасности, но они начали сажать девочек в автомобили и мотоциклы, а затем уехали из школы", - рассказал один из сотрудников школы. Местные власти подтвердили факт похищения детей. Куда именно могли быть увезены ученицы, не установлено.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!