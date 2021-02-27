В Нигерии освободили захваченных бандитами студентов и сотрудников колледжа

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники нигерийского государственного колледжа в городе Кагара освобождены сегодня захватившими их на минувшей неделе бандитами после переговоров с налетчиками представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету Daily Post.

Вооруженные бандиты напали 17 февраля на спальный корпус колледжа и захватили 41 человека, включая 27 студентов. Власти вступили в переговоры с похитителями, сейчас все захваченные освобождены. Неизвестно, был ли за студентов и сотрудников заплачен выкуп.

Как отмечает издание, освобожденные в ближайшие часы должны прибыть в город Минна, штат Нигер.

Между тем власти соседнего штата Замфара продолжают вести поиски 317 учениц, которые были похищены 26 февраля из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. После этого похищения губернатор штата распорядился немедленно закрыть на его территории все школы-интернаты.-0-