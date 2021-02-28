В Нигерии освобождены более 300 школьниц, похищенных бандитами

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа из 317 школьниц, похищенных 26 февраля на севере Нигерии, сегодня освобождена, сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету Vanguard.
Сейчас девочки находятся в пути в административный центр штата Замфара город Гусау, отмечает издание. Оно не располагает данными, был ли за учениц заплачен выкуп.
Школьницы были похищены из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. Подразделения федеральных сил безопасности и полиция в течение последних трех дней вели интенсивные поиски учениц. Одновременно власти штата проводили переговоры с местными общинами на предмет освобождения учениц.-0-