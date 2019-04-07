В Нигерии перевернулся автобус - погибли 20 человек

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли и 38 пострадали в ДТП в штате Кацина на севере Нигерии. Об этом сообщает издание Nation со ссылкой на службу дорожной безопасности.

Авария произошла на дороге в районе города Фунтуа. Перегруженный автобус Mitsubishi с 58 пассажирами перевернулся, когда водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Некоторые из пассажиров скончались на месте, пострадавшие были доставлены в больницу.-0-